Пожар на площади 700 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Дагестане

Пожар произошел в четырехэтажном многоквартирном доме на улице 1-й Селекционной в Хасавюрте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Изначально площадь пожара составляла 160 квадратных метров. Однако огонь быстро распространился, и вскоре площадь возгорания достигла 700 квадратных метров.

Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь. Из горящего здания были эвакуированы 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее 14 домов сгорели в селе Красноярского края из-за неосторожного обращения с огнем. В региональной прокуратуре выяснили, что местный житель устроил пожар во время растопки печи. В результате происшествия никто не пострадал.