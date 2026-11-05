В Нагатине-Садовниках отремонтируют пятиэтажный дом 1964 года постройки

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На юге Москвы согласовали проект обновления жилого здания на Высокой улице – работы затронут дом 15 в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, передает пресс-служба Москомэкспертизы.

В здании приведут в порядок фасад, крышу и технические помещения, а также заменят инженерные коммуникации. После основных работ специалисты восстановят отделку поверхностей.

Фасад и цоколь очистят от загрязнений и прежнего покрытия, обработают защитными составами и покрасят. Заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Павел Рябоненко рассказал, что для оформления выбрали два оттенка – сигнальный белый и базальтово-серый.

На крыше обновят покрытие и ограждение по периметру, отремонтируют надстройки. В техническом подполье заменят напольную стяжку, приведут в порядок стены и потолки. Двери в технические помещения заменят на утепленные металлические.

Также рабочие отремонтируют балконные ограждения, установят декоративные экраны и заменят входную дверь подъезда на утепленную металлическую конструкцию с антивандальным остеклением.

Щербаков добавил, что проект получил положительное заключение Мосгосэкспертизы.

Вместе с тем в Москве по программе капитального ремонта обновляют семь жилых домов с фасадами, украшенными колоннами и другими архитектурными элементами. Работы включают восстановление декоративных деталей, отделки наружных стен, крыш и инженерных систем с сохранением исторического облика зданий. Среди объектов – дома на Давыдковской, Большой Дорогомиловской улицах и в Багратионовском проезде.

