Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 11:49

Город

В Нагатине-Садовниках отремонтируют пятиэтажный дом 1964 года постройки

Фото: stroi.mos.ru

На юге Москвы согласовали проект обновления жилого здания на Высокой улице – работы затронут дом 15 в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, передает пресс-служба Москомэкспертизы.

В здании приведут в порядок фасад, крышу и технические помещения, а также заменят инженерные коммуникации. После основных работ специалисты восстановят отделку поверхностей.

Фасад и цоколь очистят от загрязнений и прежнего покрытия, обработают защитными составами и покрасят. Заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Павел Рябоненко рассказал, что для оформления выбрали два оттенка – сигнальный белый и базальтово-серый.

На крыше обновят покрытие и ограждение по периметру, отремонтируют надстройки. В техническом подполье заменят напольную стяжку, приведут в порядок стены и потолки. Двери в технические помещения заменят на утепленные металлические.

Также рабочие отремонтируют балконные ограждения, установят декоративные экраны и заменят входную дверь подъезда на утепленную металлическую конструкцию с антивандальным остеклением.

Щербаков добавил, что проект получил положительное заключение Мосгосэкспертизы.

Вместе с тем в Москве по программе капитального ремонта обновляют семь жилых домов с фасадами, украшенными колоннами и другими архитектурными элементами. Работы включают восстановление декоративных деталей, отделки наружных стен, крыш и инженерных систем с сохранением исторического облика зданий. Среди объектов – дома на Давыдковской, Большой Дорогомиловской улицах и в Багратионовском проезде.

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика