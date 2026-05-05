05 мая, 16:19

Автоэксперт Нестеренко рекомендовал проверять машину даже перед коротким путешествием

Автомобиль необходимо правильно подготовить даже к коротким путешествиям. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вице-президент Гильдии автошкол России, автоэксперт Народного Фронта Алексей Нестеренко.

Даже если водителю предстоит проехать тысячу километров, желательно предварительно отправить автомобиль на техосмотр, отметил он. Важно проверить жидкости, подвеску, фары и двигатель.

Кроме того, добавил Нестеренко, стоит убедиться в наличии всех необходимых в дороге инструментов. С собой нужно взять запасное колесо, набор ключей, домкрат, жидкости. Это поможет заранее подготовиться к любой поломке или внезапной ситуации.

"Также рекомендую взять с собой обязательно компрессор, то есть подкачать запасное колесо, если дорога предстоит дальняя, более тысячи километров", – сказал эксперт.

В дороге может произойти все что угодно, напомнил он. Именно поэтому очень важно изучить маршрут. Лучше заранее узнать о заправках и станциях техобслуживания. Кроме того, не лишним будет сразу определить места остановки.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил, что быстрая езда на автомобиле с открытыми окнами приводит к перерасходу топлива и снижает внимательность водителя. Кроме того, в таком случае в салон неизбежно попадают грязь и насекомые. При этом открывать окна на небольшой скорости можно, отметил эксперт.

