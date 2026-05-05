Исполком Международной федерации ММА восстановил членство РФ

Фото: mmaunion.ru

Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, победители первенства России (12–17 лет) смогут участвовать в международных соревнованиях под российским флагом уже в 2026 году. Он назвал это первым шагом к полноценному возвращению бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Также полный допуск получили дзюдоисты и самбисты.

"Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене", – написал Дегтярев.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) также разрешило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Решение было принято после обсуждений с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов федерации.