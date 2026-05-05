Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 16:08

Спорт

Исполком Международной федерации ММА восстановил членство РФ

Фото: mmaunion.ru

Исполком Международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, победители первенства России (12–17 лет) смогут участвовать в международных соревнованиях под российским флагом уже в 2026 году. Он назвал это первым шагом к полноценному возвращению бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Также полный допуск получили дзюдоисты и самбисты.

"Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене", – написал Дегтярев.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) также разрешило взрослым российским и белорусским атлетам выступать на мировых состязаниях с флагом и гимном. Решение было принято после обсуждений с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов федерации.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика