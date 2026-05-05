05 мая, 15:59
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще три БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России нейтрализовали еще 3 беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что экстренные службы работают на месте падения обломков.
Украинские БПЛА начали атаковать столицу во вторник, 5 мая. В общей сложности к настоящему моменту сбито 13 дронов.
На фоне этого в аэропорту Внуково действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Также возможны изменения в расписании авиарейсов.