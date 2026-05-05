05 мая, 15:45

Культура

Театры и музеи Москвы призвали зрителей распечатывать билеты из-за ограничений связи

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Театры и музеи Москвы попросили зрителей распечатывать билеты или сохранять их в смартфоне заранее в условиях ограничений связи в Москве.

В частности, Театр Вахтангова призвал в своем телеграм-канале передать информацию об ограничении связи близким, планирующим посетить культурные события в период празднования Дня Победы.

"Это позволит сберечь нервы и время. Ускорит процесс проверки. Заранее благодарим за осознанность!" – говорится в публикации.

С аналогичной просьбой к зрителям обратились и другие культурные учреждения столицы, в том числе Музей Москвы, театр МХТ имени А. П. Чехова, "Современник", театр Олега Табакова, студия театрального искусства (СТИ), государственный музейно-выставочный центр "Росизо". В пресс-службе последнего также напомнили, что попасть на выставку можно по билетам, приобретенным в кассе.

Вместе с тем в администрации Театра сатиры указывали, что в ближайшее время проход в зал будет возможен только при предъявлении загруженного билета, а отсутствие доступа к Сети не станет основанием для исключения.

Сбои в работе мобильного интернета начались с утра вторника, 5 мая. Пользователи жаловались на невозможность отправить СМС-сообщения, а также на недоступность интернет-сайтов. У горожан не загружались и сайты из "белого списка".

Спустя несколько часов работу мобильного интернета в столице восстановили. Операторы начали возобновлять доступ к сетевым ресурсам.

