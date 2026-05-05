Сергунина: на ВДНХ подготовили исторический маршрут ко Дню Победы

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ 9 и 10 мая приглашает на программу ко Дню Победы. Посетителей будет ждать исторический маршрут, объединяющий шесть площадок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Москвичи и туристы увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне, реконструкцию фронтового концерта и услышат легендарное сообщение диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

"Программа получила название "Живое эхо Великой Победы". Особую атмосферу создадут архивные фотографии и аудиоматериалы, например исторические объявления из громкоговорителей и песни военного времени", – уточнила Сергунина.

Стартовой точкой маршрута станет арт-объект "Говорит Москва" у арки главного входа, посвященный началу Великой Отечественной войны. Здесь прозвучат новостные сводки, передававшиеся с фронта в то время, и мини-радиоспектакли. А в витринах можно будет рассмотреть копии важных документов, плакатов и газет.

Гуляя по Центральной аллее, гости выйдут к площадке, имитирующей сквер у Большого театра в середине 1960-х, где сослуживцы любили встречаться и делиться воспоминаниями. Тут покажут спектакли, основанные на личных историях ветеранов.

Перед павильоном № 1 "Центральный" расположатся стенды с информацией о том, какую важную работу выполняли в тылу крупные заводы и фабрики. Визуальный ряд дополнят звуковые эффекты, воссоздающие шум в производственных цехах, госпиталях, на почте и станциях метро.

У фонтана "Дружба народов" установят сцену, на которой 9 мая выступят музыканты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, артисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и представители других творческих коллективов. Для зрителей подготовили реконструкцию фронтового концерта, где прозвучат песни Клавдии Шульженко и знаменитая симфония № 7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича.

На 10 мая запланированы показы советских фильмов. А возле фонтана "Каменный цветок" оборудуют фотозону, стилизованную под перрон Белорусского вокзала – место, где москвичи встречали победителей у прибывающих поездов. На этой площадке гости услышат историческое объявление Левитана о Великой Победе.

Финальной точкой маршрута станет зона у павильона № 59 "Зерно", в котором находится Музей героизма. Отсюда посетители смогут отправить письма участникам специальной военной операции (СВО).

Сам музей можно посетить бесплатно. В нем представлено более 600 экспонатов, доставленных непосредственно из зоны проведения СВО. В их числе – трофеи с полей сражений, документальные свидетельства, личные вещи военнослужащих. Коллекцию продолжают пополнять, в том числе и сами бойцы.

В начале апреля в столице начался набор в волонтерский корпус ко Дню Победы. Более двух тысяч добровольцев помогут в проведении таких акций, как "Георгиевская лента" и "Улицы героев".

Ранее сообщалось, что в столичных центрах московского долголетия 8 мая пройдет масштабная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Горожан всех возрастов ждут живые концерты, уникальные исторические лекции от ведущих музеев и встречи с ветеранами.