В Коми школьник провалился под лед, высматривая под водой выдру

В Инте в Республике Коми 14-летний школьник провалился под лед, высматривая под водой выдру, сообщает komiinform.ru.

Это произошло в конце апреля. Мальчик вместе со своим другом высматривал животное под водой, но в какой-то момент весенний лед треснул, и ребенок ушел под воду. В это время мимо проходил мужчина, который кинулся в реку.

Подросток быстро скрылся подо льдом, и спасатель не сразу смог найти его в темной воде. Однако когда мужчина его нашел, он выдернул школьника за руку на берег, после чего оперативно очистил его дыхательные пути от воды.

Руководитель городской администрации Григорий Николаев выразил ему благодарность и напомнил, что весенний лед очень опасен.

Ранее тело 11-летнего мальчика нашли в сугробе на одной из улиц подмосковного Подольска. Во время прогулки он забрался в вырытый в снегу лаз. В этот момент на участке шли работы по уборке снежных масс, из-за чего конструкция рухнула, накрыв ребенка. Возбуждено уголовное дело. Подольская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

