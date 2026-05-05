05 мая, 14:57

Транспорт

Станцию метро "Трубная" начали украшать к 9 Мая

В Москве приступили к тематическому украшению станции Люблинско-Дмитровской линии метро "Трубная" к 9 Мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На платформе уже разместили георгиевские ленты и декоративные элементы, посвященные памятной дате.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, оформление "Трубной" к Дню Победы уже стало традицией. Специалисты третий год подряд украшают потолочный свод и создают для москвичей и туристов особую атмосферу.

Ранее на Арбатско-Покровской линии начал курсировать поезд в честь Дня Победы. Дизайн состава выдержан в оранжево-красных и голубых тонах, что символизирует мужество и единство народов страны. В оформлении также использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов – фразы о Победе в Великой Отечественной войне.

транспорт метро город День Победы

