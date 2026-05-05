Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:33

Общество
Главная / Новости /

Депутат Чаплин: для аренды дачи на лето нужно запросить у владельца выписку из ЕГРН

Россиянам объяснили, как безопасно снять дачу на лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для аренды дачи на лето нужно запросить у владельца актуальную выписку из ЕГРН, рассказал RT председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что это поможет убедиться в том, что арендодатель действительно владелец, а также в том, что на доме нет арестов или других обременений. В случае если дом сдает представитель, необходимо потребовать нотариально заверенную доверенность. В договоре, в свою очередь, нужно прописать срок аренды, размер платы и порядок оплаты коммунальных услуг.

"Отдельно составьте акт приема-передачи с подробной описью мебели и техники, зафиксируйте все имеющиеся дефекты. Рекомендую сделать видео состояния дома перед заездом – это поможет при спорах о повреждениях", – подчеркнул Чаплин.

При передаче залога нужно взять расписку с условиями возврата, а также не вносить предоплату до личного осмотра дома. Для него лучше всего приехать днем и уделить внимание проверке работы водоснабжения и канализации, а также электричества, исправности техники и сантехники. Поводом насторожиться будет, если владелец торопит или избегает проверок.

Парламентарий также указал на то, что перед окончательным заключением договора стоит познакомиться с соседями и узнать, нет ли шумных компаний или неприятных запахов с других участков. Кроме того, стоит сообщить заранее, если планируется жить с детьми или питомцами.

Ранее аналитики сообщили, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков к сезону. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают свои услуги. После этого они просят внести предоплату для бронирования необходимой даты. Как только жертва переводит средства, аферисты пропадают.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика