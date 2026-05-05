Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:15

Происшествия

Качели пробили голову ребенку в Усолье-Сибирском

Фото: MAX/"Следком38"

Шестилетний мальчик получил травму головы после падения на него металлической качели в Усолье-Сибирском, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Инцидент произошел в сквере на улице Толбухина 30 апреля. Пострадавшего экстренно госпитализировали и провели операцию по восстановлению черепа. К настоящему моменту ребенок находится в отделении нейрохирургии.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Сотрудники СК допрашивают родителей ребенка, должностных лиц местной администрации, а также сотрудников предприятия, ответственных за обслуживание малых архитектурных форм.

Ранее туристка погибла в Неаполе из-за падения на голову двухкилограммовой статуэтки. Правоохранители выяснили, что ее сбросил 13-летний подросток. Суд оправдал его и отпустил на свободу из-за возраста. При этом прокуратура была намерена привлечь к ответственности его родителей, которые отвергали все обвинения.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика