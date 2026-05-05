Качели пробили голову ребенку в Усолье-Сибирском

Шестилетний мальчик получил травму головы после падения на него металлической качели в Усолье-Сибирском, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Инцидент произошел в сквере на улице Толбухина 30 апреля. Пострадавшего экстренно госпитализировали и провели операцию по восстановлению черепа. К настоящему моменту ребенок находится в отделении нейрохирургии.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Сотрудники СК допрашивают родителей ребенка, должностных лиц местной администрации, а также сотрудников предприятия, ответственных за обслуживание малых архитектурных форм.

