05 мая, 10:12

Происшествия

Жителя Курской области задержали за сотрудничество с украинской разведкой

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Курской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что задержанный – гражданин России 2002 года рождения. По данным силовиков, в интернете на него вышел сотрудник ГУР МО Украины и склонил к "конфиденциальному сотрудничеству на материальной основе". Задания кураторов мужчина выполнял на территории РФ.

В результате злоумышленник привлек к сотрудничеству как минимум четырех жителей Курска из числа своих знакомых, чтобы они собирали и передавали ему сведения, включая фотографии, которые касались военных и важных гражданских объектов региона.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене, при этом он уже дал признательные показания. Следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ РФ предотвратила атаку беспилотниками на нефтяное предприятие в Республике Коми. Два злоумышленника, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании, были ликвидированы. По данным ведомства, двое россиян планировали совершить диверсию с использованием дронов и самодельных взрывных устройств по заданию украинских спецслужб. Они поддерживали связь с кураторами через иностранные мессенджеры.

происшествиярегионы

