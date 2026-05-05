Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 10:07

Общество
Главная / Новости /

Пульмонолог Овечкин: работа за компьютером может привести к астме

Пульмонолог предупредил о возможном развитии астмы при работе за компьютером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работа за компьютером в некоторых случаях может стать причиной развития астмы. Об этом изданию "Абзац" заявил пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Пыль, оседающая на частях компьютера и клавиатуры, не может навредить здоровому человеку. Однако, если у пациента есть проблемы с дыхательной системой и повышенная чувствительность к внешним раздражителям, то вероятность развития астмы увеличивается, рассказал врач.

Он уточнил, что астма может подразумевать разные механизмы сенсибилизации к различным источникам. Например, есть такой источник, как пылевые клещи. Человек их особо не замечает, но они присутствуют в мелкой пыли.

Охлаждающие кулеры в компьютере прогоняют через себя большое количество воздуха. Создаваемый воздушный поток способствует оседанию пыли на частях устройства, поэтому, если ПК не чистят, это может спровоцировать приступы, объяснил эксперт.

Кроме того, продолжил Овечкин, риск развития астмы при длительной работе за компьютером также существует у людей с хронической обструктивной болезнью легких. Свести к минимуму число приступов помогут обслуживание ПК и комплектующих, а также влажная уборка дома или на рабочем месте.

Ранее врач Оксана Шабалина сообщила, что у любителей пыльных вещей могут развиться аллергический дебют и контактный дерматит. Более того, пояснила она, у аллергиков пыль может стать причиной обострения таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит и аллергический ринит.

Москвичам рассказали о новых подходах к диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика