05 мая, 03:29Происшествия
Один человек пострадал при ночной атаке ВСУ на Чувашию
Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чувашию. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в мессенджере MAX.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
На месте ЧП работают оперативные службы. Правоохранители принимают все меры для обеспечения безопасности и правопорядка.
Ранее один мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на Белгородскую область. Врачи диагностировали мужчине осколочные ранения ног. Для лечения он будет доставлен в городскую больницу Белгорода.