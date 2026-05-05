Заслуженная артистка России Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни

На 86-м году жизни умерла советская и российская певица, заслуженная артистка России Галина Ненашева. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.

Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. После окончания школы в Чебаркуле в 1958 году была принята в хор Челябинского оперного театра. Спустя несколько лет перешла на драматическую сцену, а затем – в оперетту, где приобрела ценный профессиональный опыт.

В 1963 году она начала сотрудничать с Тамбовской филармонией, выступая в составе вокально-инструментального ансамбля "Молодость". Затем в 1968 году певица перебралась в Москву и стала артисткой Московского мюзик-холла.

Широкая известность пришла к певице в 1970-е годы. Ее визитными карточками стали проникновенные песни о Родине – "Любите Россию" и "Я люблю тебя, Россия".