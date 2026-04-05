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05 апреля, 18:58

Происшествия

Возбуждено дело после травмирования подростка на станции Маленковская в Москве

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено после травмирования 15-летнего подростка на платформе Маленковская Ярославского направления в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 4 апреля около 19:30. По предварительным данным, подросток упал на рельсы, после чего его сбил электропоезд. В результате несовершеннолетнему перерезало ноги, пишет MK.RU.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. По предварительной информации, причиной случившегося стал переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Также правоохранители проверяют возможную причастность подростка к движению зацеперов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее двое работников железной дороги погибли под колесами электропоезда в подмосковном округе Шатура. Инцидент произошел на 136-м километре Казанского направления Московской железной дороги, в районе станции Кривандино. По данным СК, двое железнодорожников убирали снег, когда их сбила электричка Москва – Черусти.

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