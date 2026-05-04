Два человека погибли при наезде автомобиля в центре Лейпцига

Два человека погибли при наезде автомобиля на людей в центре Лейпцига, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя городской администрации.

Кроме того, в результате аварии пострадали 20 человек, добавил начальник городской пожарной службы Аксель Шу в беседе с газетой Leipziger Volkszeitung. По его словам, на месте работают около 40 пожарных и столько же спасателей. Также задействованы два вертолета.

Как уточнили в полиции федеральной земли Германии Саксонии, водитель задержан, в настоящее время опасности нет. В центре Лейпцига проводится полицейская операция.

Правоохранители призвали жителей и гостей города не препятствовать проезду экстренных служб и следовать указаниям спасателей на месте.

Автомобиль наехал на группу людей в центре немецкого города в понедельник, 4 мая. Изначально СМИ писали, что в результате случившегося пострадали не менее 8 человек. Уточнялось, что водитель ехал по Гримайшен-штрассе на высокой скорости.