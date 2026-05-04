Daily Mail: в районе секретной базы США произошло 17 землетрясений за сутки

В районе сверхсекретной авиабазы "Зона 51" в штате Невада в США произошло минимум 17 поверхностных землетрясений в конце апреля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Первое землетрясение было зафиксировано 29 апреля примерно в 15:00 по местному времени на глубине 4 километров. Затем последовало более десятка менее сильных.

Уточняется, что магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4.

Геофизик Стефан Бернс назвал это "крайне необычным". По его словам, столь малая глубина для землетрясений является большой редкостью. Конспирологи предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание.

Ранее экс-президент США Барак Обама рассказал, что верит в существование инопланетян. Однако он уточнил, что не видел их вживую.

Кроме того, в "Зоне 51", где якобы проводятся эксперименты над этими существами, Обама не выявил никаких тайных лабораторий. Несмотря на это, экс-президент США не исключил возможный заговор, о котором ему могли не рассказать.