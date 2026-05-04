Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 13:01

Общество
Главная / Новости /

Профессор Никифоров: заболевание хантавирусом начинается с резкого повышения температуры

Профессор раскрыл первые признаки заражения хантавирусом

Фото: depositphotos/ia__64

Заболевание хантавирусной инфекцией, которая протекает в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), начинается с резкого повышения температуры и напоминает тяжелое течение ОРВИ. Об этом рассказал Москве 24 заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

"В Подмосковье это заболевание практически не распространено, но, как только заканчивается граница Московской области, оно нарастает. Причина этого не совсем ясна. Много этой лихорадки по берегам Волги и очень много тяжелых форм на Дальнем Востоке. Вероятность заболеть особенно повышается весной", – поделился он.

Болезнь, по словам Никифорова, начинается с резкого подъема температуры и сильной головной боли. Затем довольно быстро появляется боль в пояснице, уменьшается объем мочи. Возможны геморрагическая сыпь, токсико-инфекционный шок и острая почечная недостаточность.

При этом на Дальнем Востоке циркулирует более агрессивный штамм с летальностью 10% и выше, тогда как в европейской части заболевание обычно протекает в средней тяжести, хотя единичные летальные случаи возможны.

Резервуарными хозяевами вируса являются рыжие полевки, полевые мыши, а также домашние серые мыши. Зимой они в поисках корма выходят из лесов и перемещаются к дачным участкам. Вирус выделяется с калом и мочой и длительно сохраняется в окружающей среде.

Опасность возникает при уборке помещений на дачах, так как при подметании пола и разборе мусора поднимается пыль, содержащая микрочастицы выделений грызунов. В этом случае возможно заражение, в том числе воздушно-капельным путем.

"Второй вариант заражения – массовый выезд на шашлыки на лесные поляны. Грызуны могут унюхать пищу, пробежаться по еде, нагадить. И здесь уже реализуется фекально-оральный путь – через желудочно-кишечный тракт", – добавил эксперт.

При этом он обратил внимание, что прямого противовирусного препарата от заболевания нет.

"Можно убрать симптомы интоксикации, искусственно заменить аппаратом почку. Это патогенетическое лечение: напрямую вирус не уничтожают, а пытаются нивелировать те процессы, которые он вызвал. Единственным плюсом ГЛПС является то, что от человека к человеку она не передается", – заключил Никифоров.

Ранее сообщалось, что вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, унесла жизни как минимум трех человек. При этом всего было зарегистрировано шесть случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была уведомлена об инциденте на судне и уже оказывает необходимую поддержку. На данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, остальные пять классифицируются как подозрительные.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика