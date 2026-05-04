Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник подчеркнул, что на месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб.

Ранее в понедельник, 4 мая, Собянин сообщал, что системы ПВО ликвидировали несколько беспилотников, которые летели в сторону столицы. Один из БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате инцидента никто не пострадал.

На этом фоне аэропорты Домодедово и Внуково обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных корректировках. Второй аэропорт перешел к обычному режиму спустя примерно два часа. Домодедово также возобновил штатную работу после снятия ограничений.

