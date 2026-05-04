РИА Новости: гендиректор "Красмаша" Гаврилов находится в СИЗО по делу о растрате

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Генеральный директор АО "Красноярский машиностроительный завод" Александр Гаврилов находится в СИЗО Красноярска с конца апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, он был взят под стражу по делу о растрате.

В СМИ отмечают, что Гаврилов с 1993 по 2005 год руководил коммерческими структурами. Работать в АО "Красмаш" он пришел в 2005 году, где также занимал различные руководящие должности. В 2018 году Гаврилов был назначен генеральным директором.

Ранее полицейские Ростова-на-Дону пресекли мошенничество при исполнении гособоронзаказа. По версии правоохранителей, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации, входящей в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), при исполнении госконтрактов предоставляло заказчику ложные сведения в отчетных документах. В результате этих действий было похищено более 68 миллионов рублей.

