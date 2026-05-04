Температура в Москве в День Победы может понизиться до 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Температура воздуха в Москве в День Победы может понизиться до 10 градусов. Об этом РИА Новости заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик ранее рассказывал, что 5 и 6 мая столбики термометров покажут до 24 градусов тепла.

"По всей видимости, такой климат резкого потепления будет не слишком продолжительным, он не затянется надолго, и поэтому к 9-му числу можно ожидать снижения температуры, но похолодания со снегом уже не будет. <...> С 8 по 10 мая есть вероятность понижения температуры и похолодания", – сказал собеседник агентства.

При этом метеорологическое лето придет в столичный регион после 26 мая, когда среднесуточная температура превысит 15 градусов, сообщила метеоролог Марина Макарова. Она отметила, что эти данные важны для сотрудников агрокультурной сферы. Обычные граждане при такой температуре ощутят наступление лета.