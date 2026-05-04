04 мая, 08:17

Общество

Температура воздуха достигнет июльских значений в Москве 4 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве в понедельник, 4 мая, ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, регион окажется в теплом секторе циклона, при этом влияние антициклона с юга обеспечит комфортные погодные условия. В столице и области прогнозируется переменная облачность без осадков, температура днем составит от плюс 22 до плюс 25 градусов, что соответствует уровню июльских значений.

Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

"До среды, 6 мая, включительно летнее тепло сохранится: по ночам – плюс 10–15, в дневные часы – плюс 21–26", – добавил он.

Ранее сообщалось, что во вторник, 5 мая, в столицу придет первая весенняя гроза. По данным синоптиков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер будет юго-западный до 11 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Вместе с тем похолодание прогнозируется в Москве перед Днем Победы. В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, город ждет прохождение холодного фронта, могут быть небольшие дожди.

обществопогодагород

