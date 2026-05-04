04 мая
Ограничения на работу сняты в аэропорту Внуково
Временные ограничения на работу сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что авиагавань возобновила прием и выпуск гражданских воздушных судов.
При этом ранее введенные ограничения продолжают действовать в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения на прием и выпуск рейсов в московских аэропортах были введены на фоне сообщений об отражении атаки беспилотников. Сергей Собянин заявлял, что силами противовоздушной обороны уничтожены два дрона, летевших в направлении Москвы, в ночь на понедельник, 4 мая.