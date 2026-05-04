04 мая, 02:58

США задействуют 15 тысяч военных в операции в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/Lindasj2

Соединенные Штаты направят 15 тысяч военных, эсминцы и авиацию для проведения операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В ведомстве подтвердили, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени и она нацелена на вывод застрявших в проливе судов.

По данным CENTCOM, также в состав военных сил войдут многодоменные беспилотные платформы, более 100 самолетов и вертолетов наземного и морского базирования.

Ранее о начале операции объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, военное вмешательство необходимо для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Американский лидер подчеркнул, что США гарантируют безопасный проход иностранных кораблей через ограниченные воды, чтобы международная коммерческая деятельность могла возобновиться.

