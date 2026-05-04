04 мая, 02:27

Политика

Запуск прямых рейсов РФ – Малайзия могут отложить из-за ситуации на Ближнем Востоке

Запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией оказался под угрозой срыва сроков из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол Малайзии в Москве Чеонг Лун-Лай.

По словам дипломата, нестабильность в регионе ведет к перебоям с топливом и другим логистическим сложностям, что вынуждает пересматривать ранее согласованные планы.

Он подчеркнул, что на политическом уровне принципиальные договоренности уже достигнуты, однако решающее слово теперь остается за коммерческими структурами.

Ранее стало известно, что авиакомпания Korean Air готова рассмотреть возобновление рейсов в Россию. В сообщении главной авиакомпании Южной Кореи отмечалось, что там считают возможным обсуждение данной темы в будущем при улучшении ситуации.

