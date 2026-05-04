04 мая, 00:58

Политика

Мерц назвал новые пошлины Трампа ударом по всему Евросоюзу

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Канцлер Германии Фридрих Мерц охарактеризовал новые торговые ограничения, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, как удар, направленный против всей Европы. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

По словам канцлера, американский лидер теряет терпение из-за затягивания переговорного процесса. Мерц напомнил, что еще в августе 2025 года стороны договорились заключить таможенное соглашение, однако Евросоюз до сих пор не подписал документ, постоянно выдвигая новые условия. В результате, как подчеркнул он, США уже готовы к сделке, тогда как европейская сторона – нет.

Мерц добавил, что в 2026 году у него запланированы личные встречи с Трампом, в том числе в июне на саммите "Большой семерки" во Франции и в июле на саммите НАТО в Турции, где у сторон будет возможность напрямую обсудить торговые разногласия.

Также глава немецкого правительства призвал не драматизировать ситуацию и выразил сдержанный оптимизм относительно скорого разрешения торгового конфликта.

Ранее Трамп объявил о повышении до 25% пошлин на автомобили и грузовики из ЕС. При этом, как подчеркнул президент, данные меры не затронут машины, произведенные европейскими компаниями на территории США.

политикаэкономиказа рубежом

