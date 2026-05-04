Телеканал Москва 24 запускает в МАХ чат-бот "Наследники Победы" к 9 Мая.

С 4 по 10 мая каждый желающий сможет создать семейный портрет с родственником – участником Великой Отечественной войны. Благодаря проекту в одном кадре можно будет объединить прошлое и настоящее.

Чтобы принять участие, необходимо найти в МАХ чат-бот "Наследники Победы", подписаться на канал "Москва 24" и загрузить две фотографии – современный снимок и архивное изображение родственника. Искусственный интеллект совместит кадры и создаст семейный портрет.

Кроме того, можно сделать еще одну общую фотографию, пригласив друзей принять участие в проекте. Снимки можно опубликовать в соцсетях с хештегом "НаследникиПобеды".

Руководитель цифровых продуктов АО "Москва Медиа" Анна Тюменцева отметила, что это не просто технологический запуск, а способ сделать память о подвиге личной и живой.

"Мы видим, как цифровые продукты бережно соединяют поколения: через простой и понятный инструмент пользователи создают эмоциональную связь с историей своей семьи. Этот чат-бот – пример того, как технологии помогают сохранять прошлое и переосмысливать его на современном визуальном языке, делая память о Великой Победе ближе для каждого", – подчеркнула она.

Тем временем в России продолжается регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы.

Подать заявку можно до 6 мая включительно на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" или мессенджере МАХ. В личном кабинете необходимо разместить фотографию и информацию о человеке со снимка.

