Guardian: западные войска на Украине смогут открывать огонь в целях защиты

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Европейским военным, которых могут разместить на Украине, разрешат открывать ответный огонь, если их атакуют российские силы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Guardian.

Предполагаемый многонациональный контингент планируют сформировать преимущественно из военнослужащих Великобритании и других европейских стран. Его развертывание рассматривают только после достижения соглашения о прекращении огня.

"Очевидно, что мы защитим свои силы", – заявил изданию западный чиновник, объясняя предполагаемые правила применения оружия.

По данным СМИ, контингент не должен действовать как миссия НАТО. При этом он будет стремиться минимизировать зависимость от американских военных технологий и инфраструктуры. Среди возможных задач называют содействие восстановлению украинской армии, патрулирование воздушного пространства и участие в разминировании Черного моря.

Отработать подготовку к такому сценарию планируют в ноябре на учениях Koalicja в Польше. В маневрах примут участие около 2,8 тысячи военнослужащих из европейских государств.

В настоящее время размещение иностранных военных на Украине остается гипотетическим. Оно зависит от результатов переговоров о прекращении конфликта, уточнили журналисты.

Ранее СМИ указывали, что Франция намерена отправить своих военнослужащих на Украину в случае прекращения огня. Отправка военных может быть организована в рамках "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву. Солдат планируется дислоцировать вдали от линии фронта на стратегически важных объектах.