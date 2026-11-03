Bloomberg: Disney может уволить тысячи сотрудников ради экономии 20% годовых трат

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Медиакорпорация Walt Disney рассматривает возможность масштабного сокращения штата, чтобы сэкономить 20% годовых расходов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, увольнения могут затронуть тысячи человек. Основная часть придется на парки развлечений, телеканалы и киностудию.

Часть сэкономленных средств гендиректор компании Джош Д'Амаро рассчитывает направить в кино- и телепроизводство, а также в развитие технологий, тематических парков и круизного бизнеса.

Оптимизация расходов остается приоритетом для корпорации последние годы: затраты уже урезали на миллиарды долларов, а массовые увольнения прошли по всем направлениям. На конец минувшего финансового года в Walt Disney по всему миру трудились 231 тысяча человек.

Ранее сообщалось, что новый гендиректор Apple Джон Тернус рассматривает реорганизацию компании. Одной из обсуждаемых мер может стать отказ от традиционного разделения презентаций продукции на весенний и осенний сезоны. При этом сотрудники компании считают, что изменение многолетних подходов к разработке продукции может занять несколько лет.