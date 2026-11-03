Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 10:32

Экономика
Главная / Новости /

Bloomberg: Disney может уволить тысячи сотрудников ради экономии 20% годовых трат

Disney может уволить тысячи сотрудников ради экономии 20% годовых трат

Фото: AP Photo/Richard Drew

Медиакорпорация Walt Disney рассматривает возможность масштабного сокращения штата, чтобы сэкономить 20% годовых расходов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, увольнения могут затронуть тысячи человек. Основная часть придется на парки развлечений, телеканалы и киностудию.

Часть сэкономленных средств гендиректор компании Джош Д'Амаро рассчитывает направить в кино- и телепроизводство, а также в развитие технологий, тематических парков и круизного бизнеса.

Оптимизация расходов остается приоритетом для корпорации последние годы: затраты уже урезали на миллиарды долларов, а массовые увольнения прошли по всем направлениям. На конец минувшего финансового года в Walt Disney по всему миру трудились 231 тысяча человек.

Ранее сообщалось, что новый гендиректор Apple Джон Тернус рассматривает реорганизацию компании. Одной из обсуждаемых мер может стать отказ от традиционного разделения презентаций продукции на весенний и осенний сезоны. При этом сотрудники компании считают, что изменение многолетних подходов к разработке продукции может занять несколько лет.

Читайте также


бизнесэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика