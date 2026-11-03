Mash: певица Аллегрова продала подаренную экс-мэром Москвы Лужковым квартиру за 75 млн руб

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Певица Ирина Аллегрова продала за 75 миллионов рублей квартиру на Нахимовском проспекте, которую ей подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает Mash в мессенджере MAX.

Жилье площадью более 150 квадратных метров певица использовала как шубохранилище. При этом сделка сопровождалась проблемами: изначально квартир было две, так как Аллегрова объединила их в одну и сделала незаконную перепланировку. Артистка перенесла кухню на место спальни, а спальню устроила там, где должна была быть кухня. Фактическое расположение комнат перестало совпадать с документами.

Покупателей не убеждали ни дизайнерский ремонт, ни итальянская деревянная кухня: интерьер устарел, помещения заставили мебелью. Сам дом – старый панельный дом на огороженной территории.

Из-за нарушений объект больше года не находил покупателя. По словам риелторов, похожие квартиры стоят от 88 миллионов рублей, но переделки и проблемы с документами делали покупку сомнительной. Осенью жильем вновь заинтересовались покупатели, однако риелтор отговорила их от сделки.

Перенос мокрых зон создает проблемы с водопроводом и канализацией. Неправильный уклон труб может привести к засорам и запахам, изменения могут затронуть вентиляцию. Самовольная перепланировка грозила певице административной ответственностью.

Риелтор предупреждала, что в случае, если соседи или другие лица предъявят претензии, новому владельцу придется подать заявление в жилищную инспекцию на согласование уже выполненных изменений. Если узаконить переделку не получится, тогда квартиру могут обязать вернуть к первоначальной планировке.

Ранее Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в России до марта 2036 года. Действие исключительного права на товарный знак "Ирина Аллегрова" истекало 2 марта 2026 года, однако артистка обратилась в Роспатент для продления срока владения.

