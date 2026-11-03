Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 10:03

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Mash: певица Аллегрова продала подаренную экс-мэром Москвы Лужковым квартиру за 75 млн руб

Певица Аллегрова продала подаренную экс-мэром Москвы Лужковым квартиру за 75 млн рублей

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Певица Ирина Аллегрова продала за 75 миллионов рублей квартиру на Нахимовском проспекте, которую ей подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает Mash в мессенджере MAX.

Жилье площадью более 150 квадратных метров певица использовала как шубохранилище. При этом сделка сопровождалась проблемами: изначально квартир было две, так как Аллегрова объединила их в одну и сделала незаконную перепланировку. Артистка перенесла кухню на место спальни, а спальню устроила там, где должна была быть кухня. Фактическое расположение комнат перестало совпадать с документами.

Покупателей не убеждали ни дизайнерский ремонт, ни итальянская деревянная кухня: интерьер устарел, помещения заставили мебелью. Сам дом – старый панельный дом на огороженной территории.

Из-за нарушений объект больше года не находил покупателя. По словам риелторов, похожие квартиры стоят от 88 миллионов рублей, но переделки и проблемы с документами делали покупку сомнительной. Осенью жильем вновь заинтересовались покупатели, однако риелтор отговорила их от сделки.

Перенос мокрых зон создает проблемы с водопроводом и канализацией. Неправильный уклон труб может привести к засорам и запахам, изменения могут затронуть вентиляцию. Самовольная перепланировка грозила певице административной ответственностью.

Риелтор предупреждала, что в случае, если соседи или другие лица предъявят претензии, новому владельцу придется подать заявление в жилищную инспекцию на согласование уже выполненных изменений. Если узаконить переделку не получится, тогда квартиру могут обязать вернуть к первоначальной планировке.

Ранее Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в России до марта 2036 года. Действие исключительного права на товарный знак "Ирина Аллегрова" истекало 2 марта 2026 года, однако артистка обратилась в Роспатент для продления срока владения.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика