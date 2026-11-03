Житель Краснодарского края незаконно срубил деревья на 5,5 млн руб

Фото: МАХ/"МВД России"

В Апшеронском участковом лесничестве 47-летний житель Краснодарского края незаконно вырубил дуб, граб и клен. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в мессенджере MAX.

По данным полиции, мужчина причастен к 23 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 5,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 7 лет по статье о незаконной рубке лесных насаждений.

Ранее похожая ситуация произошла с жителем Тюменской области. Он срубил три березы в массиве Голышмановского сельского лесничества. За незаконную рубку леса его приговорили к году лишения свободы с испытательным сроком и обязали возместить ущерб в размере 115 тысяч рублей.