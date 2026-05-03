Восемь образовательных объектов появятся в Очаково-Матвеевском районе

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Восемь объектов образования построят в столичном районе Очаково-Матвеевское. В их число вошли три детсада, четыре школы и один образовательный комплекс, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Объекты возводят за счет бюджетных и внебюджетных средств. Совокупно их смогут посещать 700 воспитанников и около четырех тысяч учеников. Строительство всех объектов планируют завершить в ближайшие годы", – рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательные объекты появятся рядом с жилыми кварталами.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в ЖК "Новое Очаково" возведут школу на 1 100 мест. Ее площадь составит почти 22,6 тысячи квадратных метров. В настоящее время готовность объекта составляет около 60%.

Внутри здания расположатся учебные кабинеты, зоны робототехники, ИТ-полигон, два спортивных зала и просторные рекреации. Вокруг комплекса оборудуют школьный стадион, зоны для отдыха и занятий на улице. После завершения строительства здание передадут на баланс города.

Как указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, на каждом этапе возведения проводятся выездные проверки. Всего организованы уже 44 мероприятия. Инспекторы оценили ссоответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям.

Ранее в Москве согласовали архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Здание построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Здесь будут находиться школа на 2 500 учеников и детский сад на 500 воспитанников.

