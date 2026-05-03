03 мая, 12:49

Происшествия

14 домов сгорели в селе Красноярского края из-за неосторожного обращения с огнем

Фото: МАХ/"Прокуратура Красноярского края"

Житель села Кучерово Красноярского края устроил пожар из-за неосторожного обращения с огнем во время растопки печи. В результате сгорели 14 домов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 3 мая около 11:00 (07:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по улицам Комсомольской и Корнеева.

"Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек. Пострадавших в результате пожара нет", – заявили в прокуратуре.

Размер причиненного ущерба устанавливается. После случившегося ведомство начало проверку, также возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности. Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.

Ранее семья из 7 человек, включая 4 детей, погибла в результате пожара в поселке Высокий в ХМАО. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании электроприборов. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

