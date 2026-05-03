Движение транспорта перекроют в центре Москвы 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта ограничат на ряде набережных и улиц в центре Москвы 4 мая. Меры связаны с проведением городского мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 16:30 нельзя будет проехать по улицам Садовнической (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке, Балчуг, по Болотной и Старой площадям, в Китайгородском проезде, по Кремлевской, Котельнической, Софийской, Москворецкой, Раушской, Устьинской, Подгорской набережным, по Фалеевскому, Ветошному, 1-му и 2-му Раушскому переулкам, по Большому Москворецкому мосту и по Гончарной набережной (от Гончарного проезда до Котельнической набережной).



Также в период с 00:01 4 мая до 03:00 5-го числа на участках ограничений будет запрещена парковка транспорта.

Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Движение транспорта также ограничат на участке бокового проезда Автозаводской улицы в Москве с 4 мая до 20 июня в связи с проведением строительных работ. Две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и перепуском движения на встречное направление.

