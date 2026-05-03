Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 10:27

Транспорт

Движение транспорта перекроют в центре Москвы 4 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта ограничат на ряде набережных и улиц в центре Москвы 4 мая. Меры связаны с проведением городского мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 16:30 нельзя будет проехать по улицам Садовнической (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке, Балчуг, по Болотной и Старой площадям, в Китайгородском проезде, по Кремлевской, Котельнической, Софийской, Москворецкой, Раушской, Устьинской, Подгорской набережным, по Фалеевскому, Ветошному, 1-му и 2-му Раушскому переулкам, по Большому Москворецкому мосту и по Гончарной набережной (от Гончарного проезда до Котельнической набережной).

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Также в период с 00:01 4 мая до 03:00 5-го числа на участках ограничений будет запрещена парковка транспорта.

Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Движение транспорта также ограничат на участке бокового проезда Автозаводской улицы в Москве с 4 мая до 20 июня в связи с проведением строительных работ. Две полосы будут закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и перепуском движения на встречное направление.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика