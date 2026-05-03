Ж/д транзит в Калининград приостановлен после схода с рельсов поезда в Литве

Движение транзитных поездов в Калининград приостановлено после аварии в Каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и 4 грузовых вагона, следовавших из Германии. Об этом сообщается на сайте компании "Литовские железные дороги".

Уточняется, что другие вагоны оказались на дороге, некоторые из них перевозили метанол. Прибывшие на место ЧП сотрудники департамента противопожарной службы оценили ситуацию и безопасность. Опасности от этого груза нет.

Из-за случившегося будет остановлено движение и по соседним путям, что отразится 22 пассажирских поездах.

"Инцидент также затронул два транзитных пассажирских поезда. Транзитное пассажирское движение поездов будет полностью остановлено на некоторое время", – уточнили в компании.

Как пишет агентство ELTA со ссылкой на представителя компании, авария произошла 2 мая около 23:00. Поезд отцепили, после чего должны начаться работы по удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива.

Кроме того, 3 поезда "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) между Калининградом и другими российскими городами задерживаются после инцидента в Литве.

"<...> Задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог: № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград. Максимальное время задержки составляет 8 часов", – говорится в публикации ФПК в мессенджере MAX.

В компании заверили, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция. Для тех, кто должен был отправиться на поезде № 148 из Минска, будет подготовлен резервный состав. Он покинет белорусскую столицу в 09:49 по графику поезда № 148.

"Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 по станции Смоленск, также будет подготовлен резервный состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по графику поезда № 360. Обо всех изменениях оперативно информируем пассажиров по СМС", – добавили в ФПК.

