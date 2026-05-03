Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 08:50

Политика
Главная / Новости /

Генконсул Черкашин: Австрия заморозила большинство контактов с Россией

Генконсул РФ заявил, что Австрия заморозила большинство контактов с Россией

Фото: depositphotos/pajche

Австрия заморозила большинство контактов с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По словам дипломата, двусторонние отношения стран проходят непростой этап. Значительная часть традиционных механизмов взаимодействия фактически приостановлена, что негативно отражается на дипломатической деятельности, уточнил собеседник агентства.

Тем не менее, продолжил Черкашин, рабочий диалог между странами сохраняется, он также "стал куда более прикладным".

"Мы на рутинной основе взаимодействуем с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Иначе и не получается", – добавил генконсул.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил о доверительных отношениях с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он напомнил, что в декабре 2019 года посещал Москву для проведения переговоров, в ходе которых стороны обсудили множество тем. Мотэги подчеркнул, что намерен продолжать работу над разрешением существующих между двумя странами вопросов.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика