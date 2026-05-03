Генконсул Черкашин: Австрия заморозила большинство контактов с Россией

Австрия заморозила большинство контактов с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По словам дипломата, двусторонние отношения стран проходят непростой этап. Значительная часть традиционных механизмов взаимодействия фактически приостановлена, что негативно отражается на дипломатической деятельности, уточнил собеседник агентства.

Тем не менее, продолжил Черкашин, рабочий диалог между странами сохраняется, он также "стал куда более прикладным".

"Мы на рутинной основе взаимодействуем с земельными и муниципальными администрациями, полицией и судебными органами. Иначе и не получается", – добавил генконсул.

