03 мая, 08:14

Силы ПВО за ночь сбили 334 украинских БПЛА над Россией

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 334 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Беспилотники самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Чернево от падения обломков дрона погиб 77-летний мужчина. На местах падения фрагментов беспилотных аппаратов работали экстренные и оперативные службы. Губернатор региона Андрей Воробьев заверил, что семье погибшего будет оказана помощь.

До этого трое детей пострадали после атаки украинского БПЛА на границе Херсонской и Запорожской областей. Их госпитализировали. Кроме того, ранения получила беременная женщина.

