02 мая, 23:03

Воробьев: в Подмосковье мужчина погиб после падения обломков БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В деревне Чернево Волоколамского округа в результате падения обломков беспилотника погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в регионе в субботу, 2 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито 6 БПЛА, в том числе над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Еще один беспилотник подавлен средствами РЭБ.

Воробьев отметил, что на местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что 2 мая за период с 14:00 до 20:00 над небом РФ были сбиты 146 украинских БПЛА. Силами противовоздушной обороны были уничтожены вражеские дроны, замеченные в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Новгородской областями.

Также были отражены атаки беспилотников, направленные на воздушное пространство Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, и над акваториями Азовского и Черного морей.

