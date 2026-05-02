Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 19:38

В мире

Археологи обнаружили остатки общественной бани и римской виллы в Египте

Фото: depositphotos/krugloff

Археологи обнаружили остатки общественной бани эпохи Птолемеев и римской виллы с мозаикой в египетской Александрии. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и древностей Египта.

Во время раскопок в районе Мухаррем-Бек специалисты нашли археологические и архитектурные элементы.

"Среди наиболее ярких находок – круглая общественная баня, относящаяся к позднему птолемеевскому периоду, и остатки римской виллы с мозаикой различных стилей на полу", – уточнило ведомство.

Кроме того, в число находок вошли мраморные статуи божеств, монеты, древние светильники, глиняные сосуды и части амфор. Специалисты уже начали реставрировать артефакты. Наиболее значимые из них могут направить в Греко-римский музей Александрии.

Ранее археологи нашли в Норвегии погребальное судно, оказавшееся древнее, чем эпоха викингов. Ученые исследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили внутри фрагменты корабля длиной около 20 метров. Специалисты изучили 29 железных заклепок и фрагменты обгоревшей древесины.

В Китае обнаружены следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

Читайте также


за рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика