02 мая, 13:58

Происшествия
Агентство "Москва": пять балконов загорелись в жилой многоэтажке в Люберцах

Пять балконов загорелись в жилой многоэтажке в Люберцах – СМИ

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пять балконов загорелись в жилой многоэтажке в Люберцах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Пожар вспыхнул сразу на трех этажах в доме, расположенном на улице 3-е Почтовое отделение. По словам собеседника издания, на месте ЧП уже находятся пожарно-спасательные подразделения.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причина и площадь огня уже устанавливаются.

Еще одно возгорание ранее зафиксировали в поселке Высокий в ХМАО. Частный дом загорелся из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Огонь удалось потушить на площади 142 квадратных метров, однако в результате погибла семья из семи человек, включая четырех детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

происшествияпожар

