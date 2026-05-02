Агентство "Москва": пять балконов загорелись в жилой многоэтажке в Люберцах

02 мая, 13:58Происшествия
Фото: MAX/"МЧС Московской области"
Пять балконов загорелись в жилой многоэтажке в Люберцах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.
Пожар вспыхнул сразу на трех этажах в доме, расположенном на улице 3-е Почтовое отделение. По словам собеседника издания, на месте ЧП уже находятся пожарно-спасательные подразделения.
Согласно предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причина и площадь огня уже устанавливаются.
Еще одно возгорание ранее зафиксировали в поселке Высокий в ХМАО. Частный дом загорелся из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
Огонь удалось потушить на площади 142 квадратных метров, однако в результате погибла семья из семи человек, включая четырех детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Суд арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре на севере Москвы