Пять пакетов с человеческими останками найдены в канаве в Ленобласти

Пять пакетов с человеческими останками обнаружили в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел 1 мая. В пакетах были фрагменты тела неизвестного мужчины.

"После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожску в составе следователей, следователей-криминалистов отдела криминалистики, сотрудников полиции и эксперта", – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего и круг лиц, причастных к преступлению.

