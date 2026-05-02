02 мая, 12:08

Происшествия

Пять пакетов с человеческими останками найдены в канаве в Ленобласти

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять пакетов с человеческими останками обнаружили в канаве между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел 1 мая. В пакетах были фрагменты тела неизвестного мужчины.

"После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожску в составе следователей, следователей-криминалистов отдела криминалистики, сотрудников полиции и эксперта", – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего и круг лиц, причастных к преступлению.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

