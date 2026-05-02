Похолодание ожидается в столице перед Днем Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание прогнозируется в Москве перед Днем Победы, 9 Мая. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он отметил, что после теплых дней в столице похолодает 7 и 8 мая. При этом самым теплым днем станет 6 мая. В этот день температура поднимется до 24 градусов.

"7 и 8 мая нас ждет прохождение холодного фронта, могут быть небольшие дожди. Температура +15...+16 °C", – подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, 9 мая не ожидается осадков. Столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов.

Пятый год подряд май в Москве начался с заморозков. Минимум в столице составил минус 0,6 градуса. Средней датой последних заморозков в столице в XXI веке считают 27 апреля. При этом самые поздние заморозки в XX веке фиксировались в мегаполисе 15 мая 2004 года.

По прогнозам синоптиков, метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Температура воздуха перейдет через 15 градусов к более высоким значениям.

