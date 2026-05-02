Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 11:34

Транспорт

Более 40 автобусных маршрутов скорректированы в Москве и области с начала года

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

С начала года в Москве и области подверглись корректировке 46 наиболее востребованных автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В частности, на 22 из них, обслуживающих жилые комплексы, школы, больницы и поликлиники, а также прилегающих к особой экономической зоне "Технополис Москва", увеличили число автобусов.

В результате интервалы движения сократились, и транспорт стал ходить чаще. Время ожидания автобусов в часы пик и после 19:00 и 21:00 уменьшилось в среднем на 3 минуты, а в вечернее время – на 9 минут. Также интервалы были улучшены и на смежных маршрутах проекта "Москва – область".

Вместе с тем по просьбам жителей были внесены изменения в режим работы конкретных рейсов. Например, на маршруте № 925, проходящем через муниципальный округ Щербинка, автобусы теперь начинают движение на 15 минут раньше. На магистральном маршруте м3, который обслуживает 10 районов в ВАО, САО, СЗАО и ЦАО, движение теперь стартует на 5 минут раньше и заканчивают на 25 минут позже.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, специалисты Службы управления наземным транспортом постоянно отслеживают ситуацию на дорогах, анализируют обращения горожан и оперативно вносят необходимые коррективы.

"Благодаря этому сокращается время ожидания транспорта, время самой поездки, а также уменьшается загруженность транспорта в часы пик. Мы продолжим развивать транспортную систему столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил вице-мэр.

Между тем Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)".

Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев. В рамках испытаний эксперты планируют оценить работу транспорта в реальных условиях.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика