Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 10:27

Политика

Миронов назвал трагедию в Одессе поворотной точкой в отношениях РФ и Украины

Фото: ТАСС/Сергей Карпухи

Трагедия в одесском Доме профсоюзов стала переломным моментом в отношениях между Россией и Украиной, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью РИА Новости.

"Трагедия 2 мая 2014 года вошла в историю как поворотная точка <...> Она стала прямым следствием киевского майдана, государственного переворота", – отметил депутат.

При этом парламентарий высказал мнение, что майдан был скорее антиправительственным движением, а не антироссийским или антирусским. По его словам, сменить власть в стране хотели многие, однако мало кто обратил внимание на то, кто именно эту власть захватил.

"В Одессе стало ясно, кто. Эта трагедия могла произойти еще раньше – в Крыму. Но решительные действия крымчан и севастопольцев, а также поддержка России предотвратили кровавые события", – добавил чиновник.

Миронов предположил, что после трагедии в Одессе все еще существовали иллюзии относительно намерений новой украинской власти, которые, однако, "развеялись в пламени Дома профсоюзов". В результате русский город оказался под оккупацией неонацистов.

"На их совести за эти годы бесчисленное количество злодеяний, включая геноцид, терроризм, военные преступления. За это им до скончания веков гореть в аду. Но сначала они ответят за расправу над русскими людьми в Одессе", – подчеркнул глава фракции.

Вспоминая трагическую годовщину, парламентарий выразил уверенность в том, что задачей России и ее исторической миссией является выполнение всех целей спецоперации и освобождение Украины от "бандеровской нечисти".

"А потом провести международный трибунал над военными преступниками – в том самом Доме профсоюзов, откуда все началось. Вечная память жертвам борьбы с фашизмом! Никто не забыт и ничто не забыто", – подытожил Миронов.

Активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного, укрылись в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. В результате погибли 48 человек, еще 240 получили ранения.

Европейский суд по правам человека признал Украину ответственной за непринятие должных мер по предотвращению трагедии и спасению людей. Более того, инстанция отметила, что киевские власти не провели надлежащего расследования инцидента.

В результате ЕСПЧ обязал Украину выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек.

Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что виновные будут найдены и наказаны. Он подчеркнул, что на тот момент никто из причастных к трагедии не был задержан, и на Украине не велись их поиски. При этом Россия, по словам президента, знала, кто стоит за преступлением.

Читайте также


политикапроисшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика