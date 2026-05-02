Трагедия в одесском Доме профсоюзов стала переломным моментом в отношениях между Россией и Украиной, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью РИА Новости.

"Трагедия 2 мая 2014 года вошла в историю как поворотная точка <...> Она стала прямым следствием киевского майдана, государственного переворота", – отметил депутат.



При этом парламентарий высказал мнение, что майдан был скорее антиправительственным движением, а не антироссийским или антирусским. По его словам, сменить власть в стране хотели многие, однако мало кто обратил внимание на то, кто именно эту власть захватил.

"В Одессе стало ясно, кто. Эта трагедия могла произойти еще раньше – в Крыму. Но решительные действия крымчан и севастопольцев, а также поддержка России предотвратили кровавые события", – добавил чиновник.

Миронов предположил, что после трагедии в Одессе все еще существовали иллюзии относительно намерений новой украинской власти, которые, однако, "развеялись в пламени Дома профсоюзов". В результате русский город оказался под оккупацией неонацистов.

"На их совести за эти годы бесчисленное количество злодеяний, включая геноцид, терроризм, военные преступления. За это им до скончания веков гореть в аду. Но сначала они ответят за расправу над русскими людьми в Одессе", – подчеркнул глава фракции.

Вспоминая трагическую годовщину, парламентарий выразил уверенность в том, что задачей России и ее исторической миссией является выполнение всех целей спецоперации и освобождение Украины от "бандеровской нечисти".

"А потом провести международный трибунал над военными преступниками – в том самом Доме профсоюзов, откуда все началось. Вечная память жертвам борьбы с фашизмом! Никто не забыт и ничто не забыто", – подытожил Миронов.

Активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного, укрылись в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. В результате погибли 48 человек, еще 240 получили ранения.

Европейский суд по правам человека признал Украину ответственной за непринятие должных мер по предотвращению трагедии и спасению людей. Более того, инстанция отметила, что киевские власти не провели надлежащего расследования инцидента.

В результате ЕСПЧ обязал Украину выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек.

Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что виновные будут найдены и наказаны. Он подчеркнул, что на тот момент никто из причастных к трагедии не был задержан, и на Украине не велись их поиски. При этом Россия, по словам президента, знала, кто стоит за преступлением.