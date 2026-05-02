02 мая, 12:06

Сергунина: пять тысяч работ поступило на московский конкурс "Наследие моего района"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

На московский конкурс детского рисунка "Наследие моего района" поступило порядка пяти тысяч заявок. Юные художники представили работы, посвященные городским паркам, набережным, улицам, зданиям и памятникам, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Большинство рисунков прислали жители Западного, Восточного, Северо-Восточного и Юго-Восточного округов столицы. Самой популярной у ребят стала номинация "Архитектурная мозаика Москвы", приуроченная к Году единства народов России", – отметила она.

Помимо этой категории, работы принимались и в других номинациях, среди которых "Памятники-герои", "Усадебный калейдоскоп", "Москва театральная", "История в камне".

Например, конкурсанты изобразили усадьбу Кусково и музей-заповедник "Царицыно", Государственный Дарвиновский музей, памятник академику Игорю Курчатову, театр "Современник", Лужнецкий метромост, дачу книгоиздателя Александра Левенсона – единственное сохранившееся деревянное здание знакового для столицы зодчего Федора Шехтеля.

Теперь рисунки оценит жюри. В каждой номинации эксперты выберут победителей по двум направлениям: "Любители" (7–11 и 12–15 лет), "Профессионалы" (7–11 и 12–15 лет). Своих фаворитов назовут и участники проекта "Активный гражданин". Лучшие произведения покажут на выставках на бульварах и в парках города.

Для юных москвичей работает 151 творческое образовательное учреждение, подведомственное департаменту культуры города. Ребята могут заниматься не только в школах искусств. У них есть возможность обучаться в колледжах и Институте музыки имени Шнитке. А гранты компенсируют до 100% стоимости обучения в профильных вузах.

город

