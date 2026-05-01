01 мая, 14:16

Культура

Музей пластических фигур нужен, чтобы молодежь знала своих героев – Третьяк

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Музей пластических фигур "Историал. Коллекция" нужен, чтобы молодежь знала своих героев, заявил Агентству "Москва" советский хоккеист, тренер, государственный и политический деятель Владислав Третьяк, который присутствовал на премьерной выставке.

Он отметил, что очень важно, чтобы на выставку приходили семьи и молодежь. По его словам, необходимо воспитывать поколения на традициях России, и в музее представлены именно те люди, которых молодые люди должны знать.

"И в России, к примеру, всегда для нас Юрий Гагарин, в футболе Лев Яшин, были кумиры, артисты, спортсмены, космонавты. Это очень важно, потому что каждый молодой человек должен стремиться к лучшему. А где пример лучшего? Вот он", – подчеркнул хоккеист.

"Историал. Коллекция" стал первым в России музеем пластических фигур и масштабным выставочным проектом, который представит галерею выдающихся личностей отечественной истории и современности в формате гиперреалистичного искусства.

На выставке будут размещены 50 фигур, например, Петра I, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого и других.

культурагород

