01 мая, 13:58

Происшествия

Трое детей ранены после атаки ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трое детей получили ранения после атаки дрона ВСУ на границе Херсонской и Запорожской областей, сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

Он добавил, что состояние 15-летнего подростка остается крайне тяжелым. Для организации экстренной эвакуации, по инициативе министра здравоохранения Елены Борчаниновой, была установлена связь с Минздравом РФ. Двое младших детей получили ранения меньшей степени тяжести, их доставили в Симферополь.

Черевко также сообщил, что пострадала беременная женщина. Ее состояние "вызывает беспокойство", кроме того, она находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал мужчину, который передвигался на самокате в селе Новая Таволжанка Белгородской области. От полученных ранений он скончался на месте. Другой мирный житель пострадал при атаке БПЛА на легковой автомобиль в хуторе Красиво.

