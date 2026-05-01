01 мая, 13:17

Транспорт

Росавиация ограничила действие сертификата "Ижавиа" до 28 июля

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие провели с 31 марта по 13 апреля сотрудники Ространснадзора с участием специалистов Росавиации. В рамках него зафиксировали нарушения российского воздушного законодательства, включая допуск к рейсу самолета, который прошел техобслуживание не в полном объеме, и ненадлежащую работу системы управления безопасностью полетов.

"В ближайшее время руководству "Ижавиа" предстоит выстроить в авиакомпании эффективно работающую систему управления безопасностью полетов, разобраться с техобслуживанием и поддержанием летной годности своих самолетов", – добавил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Данное решение было принято на основе внеплановой проверки .

От руководства Azur Air потребовали оперативно повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит подразделений по поддержанию летной годности и техобслуживанию авиатехники, а также уменьшить программу рейсов.

