01 мая, 11:29

Журналист Олег Леонов принял участие в гуманитарной акции в поддержку участников СВО

Фото: Алексей Симонов

Советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов принял участие в гуманитарной акции в поддержку участников спецоперации.

"Москва комплексно поддерживает участников специальной военной операции и их семьи. В каждом округе работают постоянные штабы проекта "Москва помогает", а также дополнительные пункты сбора гуманитарной помощи. Десятки тысяч москвичей подключились к волонтерскому движению. Такие акции позволяют формировать адресную помощь: собирать конкретные вещи по запросам подразделений, дополнительно изготавливать маскировочные сети и другие необходимые на передовой предметы, а также передавать бойцам письма и открытки. Это важная часть общей работы по поддержке тех, кто сегодня защищает Родину", – сказал Леонов.

Он передал в зону СВО медикаменты из перечня, который составили медики и участники СВО. К акции, которая проходит до 9 мая, могут присоединиться все желающие. Пункт приема расположен по адресу Тихвинский переулок, дом 10–12, корпус 9.

Сбор помощи для бойцов СВО стал частью марафона "Согревая сердца защитников", организованного некоммерческой организацией (НКО) Тверского района. Мероприятие стартовало в ЦАО в апреле и приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля для жителей также прошли занятия по изготовлению маскировочных сетей. Для детей организовали площадку, где они написали письма поддержки бойцам. Всю собранную помощь вместе с посланиями направят на передовую.

Как подчеркнул Леонов, столичные НКО помогают бойцам с самого начала специальной военной операции. Число подобных инициатив неуклонно растет, а проекты поддержки участников СВО и их семей стали одним из актуальных направлений городского конкурса грантов для НКО "Москва – добрый город". Помимо сбора гуманитарной помощи, объединения помогают семьям военнослужащих в решении бытовых и юридических вопросов. Кроме того, НКО сотрудничают с Единым центром поддержки – они организуют для участников СВО и их семей спортивные занятия, культурно-образовательные программы и другие мероприятия.

Ранее депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов передал волонтерам столичного района Кунцево оборудование, используемое для изготовления защитных изделий бойцам СВО. Также он выразил уверенность, что новая техника на производстве активистов ускорит производство противотепловизорных накидок, плащей и сетей.

